Alison Mandel tuvo particular interacción con Karol G en el Estadio Nacional

Alison Mandel tampoco se pudo perder el paso de Karol G por el Estadio Nacional y se convirtió en la envidia de muchos luego de tener interacción con la colombiana durante su show.

A través de sus historias de Instagram, la comediante registró la suerte que tuvo de ser notada por la Bichota entre los cientos de fanáticos presentes.

El encuentro de Alison Mande y Karol G

Mientras la artista empezaba a cantar Mientras Me Curo del Cora, uno de sus temas más esperados de la gira de la Bichota, se acercó al escenario justo al sector en que estaba Alison.

“Me la cantó a mí“, escribió con emoción la actriz junto al video en que se ve a Karol G dirigiéndose a ella mientras entonaba la canción, generando muchos gritos entre los fanáticos que estaban junto a Mandel.

Luego de esta gran experiencia, Alison compartió fotografías de lo que fue su noche con Karol G, primer concierto que pudo disfrutar de una buena ubicación, según bromeó.

“Qué chimba de fin de semana, gracias @macatondreauc por todo el paseo vip de ayer, nunca había quedado bien ubicado en un concierto/recital, me sentí una princesa. De hecho, bien saben que mi don es quedar mal ubicada o no lograr la fila virtual. Ayer todo un sueño, siento que Karol me cantó en un momento. Perdón mis gritos hacia la @pameleiva”, escribió en el posteo.

Revisa aquí el video de Alison Mandel y Karol G:

