“Fue súper violento”: Alison Mandel y Karla Rubilar vivieron tenso cruce por dichos de Pablo Herrera

Alison Mandel protagonizó un tenso cruce con la ex ministra y actual candidata a alcaldesa por Puente Alto, Karla Rubilar, mientras debatían sobre los polémicos dichos de Pablo Herrera en torno a la migración.

En compañía de Christian Pino, periodista y pareja de la militante de Renovación Nacional, la discusión tuvo lugar en el programa Todo va a estar bien de Vía X, conducido por Eduardo de la Iglesia.

Allí, mientras abordaban el llamado del cantautor a “correr bala” a delincuentes extranjeros, Rubilar lanzó la primera opinión y aseguró que representaban el sentir popular.

Alison Mandel por dichos de Pablo Herrera: “Fue súper violento”

“Él mismo reconoció que hubo una frase que lo enredó, pero también de alguna forma ha tratado de transmitir el sentimiento que tienen algunas personas, pero bien marcado hacia la delincuencia. Yo creo que nunca quiso hacer una distinción del migrante como migrante”, expresó en el programa.

Mandel no ocultó su molestia y respondió: “Yo creo que sí quiso. Perdón, soy completamente opuesta aquí, pero lo que dijo y redactó fue horrible. Fue súper violento”.

Pino, por su parte, justificó que el cantautor no escogió las mejores palabras para manifestar su punto de vista, a lo que la comediante contestó: “Entonces que no lo diga, porque fue violento”.

Karla Rubilar por Pablo Herrera: “Está chato, como mucha gente”

“Fue con un aire de superioridad, se burló también de las costumbres. Cuando dijo ‘con sus comidas de mierda’. Y eso a mí me pareció muy violento. Fue muy pedante“, añadió.

Luego de la intervención de la artista, Rubilar retomó su punto y afirmó que “yo creo que de verdad él siempre quiso hacer la distinción de delincuentes de inmigrantes“. “Yo no he visto un Pablo Herrera Xenófobo, eso no lo veo de verdad en el Pablo que nosotros conocemos“, recalcó.

Finalmente, puntualizó en que “he visto un Pablo que está chato, como mucha gente, de la delincuencia que se ha asociado lamentablemente a ciertas migraciones, no a la migración en general”. “Yo creo que hoy día no es popular decirlo, pero creo que la migración ordenada, segura, regular, hace crecer a los países“, cerró.

