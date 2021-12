Ya se ha transformado en un verdadero clásico de la Navidad, odiado y amado por muchos, pero que durante este 2021 rompe un nuevo récord. Hablamos del villancico All I Want For Christmas Is You de la cantante Mariah Carey, que por tercera vez llegó al puesto número 1 del listado Billboard.

Se trata de una de las canciones navideñas más famosas del mundo, y por tercer año consecutivo, obtiene este reconocimiento que fue destacado por la propia artista.

“Ni siquiera sé qué decir”, fue parte de lo que declaró la intérprete sobre esta noticia. “Esta canción significa mucho para mi, literalmente no sé qué decir, estoy tan agradecida”, añadió.

“Can’t even know what to say” but in a voice note! The most amazing news to wake up to!!! 🎄🥳❄️💖 I love you!!!! 🦋🦋🦋🦋🐑🐑🐑🐑🐑🐑 #AllIWantForChristmasIsYou pic.twitter.com/6vcQBRxPL5

— Mariah Carey (@MariahCarey) December 20, 2021