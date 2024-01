“Allá conocí a Luis Miguel”: Sofía Vergara recordó momentos de su paso por el Festival de Viña

¿Sabías que Sofía Vergara, la reconocida actriz reconocida actriz, presentadora, y modelo colombiana, animó el festival de la Canción de Viña del Mar junto a Antonio Vodanovic?

Así es, porque quien también destaca por su participación en la serie norteamericana “Modern Family“, estuvo presente sobre la tarima de “La Quinta” presentando artistas en las versiones 1994 y 1995 de este afamado evento.

La misma actriz lo recordó en una entrevista con Radio FMDOS, donde entregó algunos detalles de esa experiencia.

“Fui dos años de seguido“, mencionó en la conversación. “Yo fui reina de Viña del Mar para que veas”, agregó recordando cuando también se ganó la corona de la competencia de belleza que se realiza junto al festival.

Pero también hizo una importante revelación: “Allá fue donde conocí a Luis Miguel“. Recordemos que Sofía Vergara y el “Sol de México” tuvieron una fugaz relación que duró unos cuantos meses.

Pero Chile no ha quedado en recuerdos para la actriz, quien también anunció que le gustaría volver a nuestro país: “Me encantaría volver alguna vez, espectacular, o sea, la energía, la gente, es como se siente un poquito como un carnaval. Yo fui dos veces a Viña del Mar, pero también fui a otras partes de Chile y me encantó”, comentó Vergara.

