El actor Alonso Quintero (27) recordó su relación con Sigrid Alegría (46), con quien pololeó entre fines de 2013 y comienzos de 2015.

Quintero participó en la edición de este sábado de La Divina Comida de Chilevisión, donde aseguró que el romance afectó su situación laboral en ese momento, ya que “la gente es muy prejuiciosa”.

“A mí me costó pegas”, sostuvo el actor, quien tiene una diferencia de 19 años con Alegría.

Quintero contó que “en algún momento yo tenía un contrato, tenía que hacer un proyecto de una teleserie que duraba un año más. Y a mí se me bajó el proyecto”.

“La explicación fue como que esto que pasa entre ustedes genera una imagen que el canal, que la gente no lo toma tan bien. Cuando me dicen eso yo me doy cuenta de que había un problema de juicio de parte de ellos y yo no iba a dudar de mi relación”, relató a sus compañeros de programa: Gloria Simonetti, Marlén Olivarí y Pablo Flamm.

El actor lamentó que “la gente no lo toma tan bien, porque es muy distinto, porque Chile no está acostumbrado a este tipo de cosas“.

Además, recordó que “cuando empezó este cuento con la Sigrid, nosotros teníamos a los canales de televisión afuera de la casa todos los días, por meses”.

Finalmente, dio a conocer que hasta el día de hoy se lleva bien con la actriz y tiene buenos recuerdos de la relación.