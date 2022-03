Una larga reflexión sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania publicó el ex chico reality, Álvaro Ballero, en su cuenta de Instagram para defender a su esposa, quien es de origen ruso.

Y es que luego de iniciada la invasión el pasado 24 de febrero, son varios los ciudadanos rusos que han tenido que enfrentar los cuestionamientos y críticas solo por el hecho de ser de ese país, al igual como le está ocurriendo a Ludmila Ksenofontova, esposa de Ballero.

Junto a una serie de fotografías de su “familia rusa”, Ballero se desahogó y pidió “no promover el odio” hacia los rusos, esto luego de comentarios que ha recibido en redes sociales en contra de la madre de sus hijos.

Lee también: Tiane Endler reveló sus deseos de convertirse en madre con Sofía Orozco: “Queremos tener nuestra familia”

“Hace años no sentía eso que muchos llaman ‘odio’, desde cuando era el “yo amo a Ballero”, hasta los problemas que vivimos con mi hermana… Esos comentarios que no tienen justificación, una violencia que no tiene excusa alguna, ninguna”, comenzó.

Ballero también indicó que sus hijos, Santino, Ivana, Vika y Milla, “tienen sangre rusa” y que “son el resultado de la mezcla de dos culturas, tan distanciadas, pero parecidas a la vez, sí, parecidas. Los rus@s son fríos, pero se ven fríos, porque en el fondo son los mejores amigos, son fieles, directos, si te dicen que te van a ayudar a las 7 de la mañana, llegarán a las 6.40 am”.

Con respecto a Ksenofontova, señaló que es “la persona más increíble, superior y humana que he conocido, es una amiga de las antiguas, esas que no te dejan, sus mejores amigas en Chile una ucraniana y otra rusa” y enfatizó en que “no es pro Putin”.

Lee también: Rafa Araneda y Marcela Vacarezza recordaron la adopción de su hijo Benjamín: “Fue súper heavy lo que pasó”

En esa línea, sostuvo que “creer que todos los rusos son violentos, pro guerra, es como creer que todos los chilenos somos pro dictadura. No, no es así, los rusos son una cultura increíble”.

“Yo al igual que ustedes creía que eran malos, malos, malos, como nos hicieron creer los gringos, pero no son así. Claro que hay excepciones, pero mi familia, los Ksenofontov son increíbles, de un tremendo corazón”, añadió.

Ballero pidió a las personas no quedarse con una “sola versión de la verdad” y que “por favor, no promovamos el odio sin sentido”. “Finalmente quienes hablan de paz, muchas veces terminan siendo los impulsores de la guerra, el odio y lo peor del ser humano”, indicó.

“Paz para Ucrania, paz para Rusia”, cerró.

Mira su declaración completa aquí: