Este sábado por la noche, por las pantallas de Chilevisión se vio un nuevo capítulo de La Divina Comida. Los comensales que compitieron por convertirse en el mejor anfitrión del nuevo episodio fueron Monserrat “Monty” Torrent, Gonzalo Fouillioux, Nicole Pérez y Álvaro Espinoza, actor que recordó un complejo momento que vivió en medio de la pandemia.

Espinoza fue el anfitrión de la primera noche, siendo el encargado de “romper el hielo” con sus demás invitados. Además de hablar sobre su trabajo como actor y su vida sentimental, el hombre de las tablas recordó cuando en mayo de este año fue detenido en medio de una reunión familiar.

Según reveló en su participación en el programa, la detención ocurrió en su casa y no fue por realizar una fiesta. En la jornada explicó que se encontraba con su grupo familiar, celebrando un cumpleaños, pero superaban el aforo máximo permitido.

“Mi hermana cumplía años y estaba viviendo en un departamento y dijimos ‘no podemos encerrarnos en un departamento'”, partió explicando el intérprete sobre esto. A eso, agregó que “yo tengo un patio grande, no era un escándalo, no era una fiesta, era de día, una denuncia bien estúpida”.

Tras esto, Álvaro Espinoza recordó que fue detenido y trasladado a una comisaría con el resto de su familia. “Llegó Carabineros y nos llevaron presos”, explicando que estuvo “en cana con mi hermana, mi cuñado, mi hermano, mi primo hermano con su mujer y mi hija”.

“Nos llevaron a todos, menos a mi mamá que se quedó acá con los niños”, mencionó Espinoza, quien también precisó que el aforo máximo permitido eran cinco personas y en el lugar se encontraban nueve.

La denuncia y la reacción a su detención

En su participación en La Divina Comida, el rostro de teleseries dijo que desde Carabineros “sobreactuaron” al momento de llegar a su domicilio para ejecutar la posterior detención. Esto lo aseguró basado en la cantidad de personal policial que arribó al lugar.

“Llegaron como tres cucas, un contingente enorme y prensa. ¿Qué hago? Asumo mi culpa. Para hacerla corta, probablemente alguien que me denunció me tenía mala onda y me quería cagar”, comentó en medio de su cena.

A pesar de lo anterior, el aspirante a mejor anfitrión de la noche agradeció la reacción de la opinión pública mediante redes sociales, aun cuando el creía que sería “crucificado como todo el mundo”.

“En las redes, la gente… Se portaron la raja. Sentí un respaldo enorme, cariño, preocupación. Asumí, la cagué, listo, chao. Yo cometí una falta”, culminó diciendo Álvaro Espinoza en el programa de Chilevisión.