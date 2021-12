Una desagradable situación vivió el actor Álvaro Gómez en los últimos días, luego de que confirmara que tuvo que intervenirse quirúrgicamente producto de un orzuelo en uno de sus ojos.

En entrevista con Las Últimas Noticias, el protagonista de series como Infieles y otras telenovelas relató que desde hace un tiempo estuvo propenso a tener estos pequeños bultos que se pueden volver bastante molestosos.

“Primero me salió uno en el ojo izquierdo justo en el momento en que estaba grabando una nueva teleserie, de la no cual no pudo dar el nombre ni contar nada todavía”, relató el artista, quien tuvo que maquillarse en la zona para poder realizar su trabajo.

Sin embargo, días después describió que tuvo otro orzuelo el cual era “enorme como una pelota de tenis. No lo podía creer, traté y traté de sacármelo, sea lo que fuera que estuviese emergiendo por mi ojo, pero ahora sí que no salía con nada nada”.

“Tomé el auto, fui al doctor y me dieron el mismo tratamiento del primer orzuelo, pero no salió. Me dijeron que incluso podría tardar dos años en disolverse, pero como yo trabajo con mi cara la mejor opción era meterle bisturí”, añadió.

Tras la determinación de su médico de que debía operarse, y pese a ser ambulatoria, Gómez recalcó que el procedimiento “fue bien desagradable porque te ponen un pinchazo en el párpado y tú sientes que te están pinchando el ojo por dentro”.

Consultado sobre porque una persona puede ser propensa a esto, el actor afirmó que los médicos le explicaron que esto tiene que ver con la cantidad de grasa que hay en el ojo, la cual tapa los poros y provoca los brotes de orzuelos.

Ahora, Gómez recalcó que está ocupando shampoo de guagua por indicación de un especialista. De esa forma, “no arden los ojos y lo que tengo que hacer es lavármelos a la altura de las pestañas, así mantengo mis párpados limpios y evito infecciones”.