Esta semana se vivió uno de los capítulos más emotivos de El Discípulo del Chef, luego que el actor nacional Álvaro Morales fuera eliminado de la competencia, luego de preparar un plato junto a María Eugenia “Kenita” Larraín, quien fue salvada por el jurado.

El intérprete de 53 años se convirtió en uno de los participantes más queridos de la temporada y así lo dejaron en claro sus propios compañeros y los chefs, quienes lo despidieron con cariñosas palabras.

Carolina Bazán, quien fue su chef en gran parte de la competencia, señaló: “Yo soy una persona súper poco sensible y me da pena que te vayas. Un placer conocerte, te admiro mucho, eres muy bueno en la cocina y he visto un gran camino en todo este tiempo. Te deseo lo mejor”.

“Yo creo que estamos todos sin palabras”, dijo Gala Caldirola tras la decisión, a lo que se sumó Iván Cabrera, quien manifestó que “es algo que sinceramente no esperábamos, sentía que Álvaro iba a ser un finalista. Hablamos cosas muy importantes, recibimos mensajes muy positivos y algo maravilloso que yo creo que es fundamental en la vida: reir. que muchas veces a algunos nos falta y él tiene esa capacidad de sacarnos a todos una sonrisa”.

Luego de la emisión del capítulo, Morales publicó un emotivo video en que resume su paso por el programa de Chilevisión, junto a una serie de fotografías captadas durante las grabaciones. En ellas, el actor aparece junto a otros concursantes como Bombo Fica, Helenia Melan, Iván Cabrera, Felipe Izquierdo, Yuhui Lee, Víctor Díaz (Zafrada), entre otros.

“Un pequeño recuerdo de los momentos más felices que he tenido en televisión. Gracias por todo, y por tanto. Nos vemos en el camino”, escribió en la descripción del registro.

Cabe mencionar que en el episodio de eliminación, Álvaro mencionó que su participación en el espacio “es una experiencia que nunca me la imaginé. A veces el viaje es mucho más importante que llegada, y al final creo que no nos espera la cima de la montaña sino la paz del valle. Gracias, porque ahora estoy en paz”.

Mira la publicación de Álvaro Morales acá: