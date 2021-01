Álvaro Salas se gano varias críticas durante la noche del jueves en redes sociales, luego de que presentara un cuestionado chiste en su rutina en el Festival de Las Condes.

En medio de su show, que contó con público virtual, el humorista realizó un segmento destinado reírse de las cosas que ahora no son como eran antes, destacando las diferencias con su tradicional rutina de chistes cortos.

Si bien la mayoría cumplió su propósito, una de sus intervenciones no fue bien recibida.

Lee también: Escándalo sexual obliga a Armie Hammer a renunciar a otro proyecto

“Cómo ha cambiado todo en nuestro país, ha cambiado la educación, todo ha cambiado. ¿Se acuerdan que en nuestro país antes en el colegio las pizarras eran negras y los alumnos eran blancos? Está todo cambiado“, contó.

Esto, en relación a la llegada de niños y niñas extranjeras al país.

Al no escuchar risas de parte de los espectadores, Salas agregó que “yo hago una pausa después de este chiste, hasta a mí me costó entenderlo, pero es bueno”.

Me encanta que Álvaro Salas y #FestivalLasCondes sea TT, porque es muy importante visualizar (a modo de ejemplo) lo que NO debemos tolerar.

NUNCA MÁS!

No más racismo, ni xenofobia, ni nada en contra de cualquier grupo de personas! NADA! ni en "chiste".

— Jeru G.C (@Jerusitaa) January 29, 2021