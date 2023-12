Las confesiones de Álvaro Salas por su separación tras 30 años de matrimonio: “Cuesta creerlo, pero…”

A pocos meses de confirmar su separación, Álvaro Salas reveló detalles sobre este quiebre amoroso que se gestó en plena pandemia y del cual no se había referido a profundidad anteriormente.

En su paso por el próximo capítulo de Podemos Hablar que se emitirá la noche de este viernes, el humorista abordó esta situación personal que lo llevó a vivir con su hija en el centro de Santiago.

¿Qué contó Álvaro Salas de su separación?

Según relató en el estelar de Chilevisión, el término de su matrimonio de 33 años ha podido afrontarlo de manera positiva en base al humor.

“A mí me ha servido mucho mi forma de ser, el humor; no es un tema que me guste mucho abordarlo públicamente, pero estoy muy bien y estamos muy bien con mi familia”, comenzó explicando.

“Estoy muy bien solo, con mi hija tengo muy buena relación, con la Mary. Estoy con harto trabajo. En este minuto de verdad, cuesta creerlo, pero estoy muy bien“, complementó Salas.

Ahondando en su bienestar personal, el comediante también aludió a su vida como parte de la tercera edad, asegurando que “yo no siento la edad que tengo”.

“Yo nunca he sentido mi edad… yo lo único que noto es que la gente antes se despedía de uno y decía ‘suerte, Alvarito, que te siga yendo bien, éxito’, y ahora todos te dicen ‘cuídese’“, cerró entre risas.

El nuevo capítulo de Podemos Hablar será transmitido la noche de este viernes a través de las pantallas de Chilevisión, luego de la emisión del noticiero Chilevisión Noticias Central.

Síguenos en