Álvaro Salas habló de estar separado tras 30 años de matrimonio y divorciarse a los 70 años: “Estoy muy bien solo”

En un nuevo capítulo de Podemos Hablar, Álvaro Salas abrió su corazón en el estelar de Chilevisión y contó cómo se ha sentido tras divorciarse de su esposa tras más de 30 años de relación.

El humorista se sentó junto a Jean Philippe Cretton para reflexionar sobre este nuevo proceso en su vida, indicando que se siente tranquilo de estar en esta etapa en particular.

Álvaro Salas explicó su proceso de divorcio a los 70 años

El profesor de música y destacado cómico que ha triunfado en Viña del Mar compartió cuál ha sido sus sensaciones de este nuevo paso en su vida íntima.

“A mí me ha servido mucho mi forma de ser, el humor; no es un tema que me guste mucho abordarlo públicamente, pero estoy muy bien y estamos muy bien con mi familia”, indicó en primera instancia Álvaro Salas.

Luego, el humorista destacó que estar divorciado le ha ayudado y que la presencia de su hija ha sido un pilar fundamental para continuar con su día a día.

“Estoy muy bien solo, con mi hija tengo muy buena relación, con la Mary. Estoy con harto trabajo. En este minuto de verdad, cuesta creerlo, pero estoy muy bien“, indicó Salas.

Asimismo, hizo énfasis en que no siente que la edad sea un problema para los proyectos a futuro que está trabajando en la actualidad.

“Yo no siento la edad que tengo, en diciembre cumplo 71 y a los 71 se tienta uno. Yo nunca he sentido mi edad…yo lo único que noto es que la gente antes se despedía de uno y decía: ‘suerte, Alvarito, que te siga yendo bien, éxito’. Y ahora todos te dicen ‘cuídese'”, cerró.

Mira a Álvaro Salas hablando de su divorcio a los 70 años

