“Está bien”: Actualizan estado de salud de Amaia Montero a un mes de preocupante foto en redes sociales

Luego del revuelo causado por la extraña foto que compartió la cantante española Amaia Montero en redes sociales, familiares actualizaron su estado de salud.

Cabe recordar que hace un mes Montero, de 46 años, compartió una foto en su cuenta de Instagram en la que aparece totalmente irreconocible, generando una ola de comentarios en la red social.

En el registro, en blanco y negro, aparece despeinada y sin ningún rastro de maquillaje, además de una expresión de cansancio que si bien fue tomada por algunos como “normal”, porque las personas envejecen, hubo otros que se preocuparon por su apariencia.

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, escribió la cantante en uno de los comentarios del post.

Posteriormente, se informó que la ex vocalista de la Oreja de Van Gogh estaba pasando por un momento “complicado” y que estaba junto a su madre, Pilar Saldías, su hermana Idoia y sus amigas.

“Está bien”

Según reveló el medio El Español, actualmente la cantante planea retomar su carrera lo antes posible, pero sin referirse a lo ocurrido. “Va mejor y está bien“, reveló un cercano.

Además, también se informó que la cantante está ilusionada con la publicación de su último disco. “Es su mayor ilusión y está volcada en el curro (trabajo) y en que todo salga bien”, agregó la fuente consultada.

Anteriormente, la hermana de la artista se había referido brevemente a la situación Amaia. En ese minuto, explicó que la cantante es alguien “muy sensible” y que aún estaba afectada por el fallecimiento de su padre en 2009.