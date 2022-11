Captan a Amaia Montero saliendo de la clínica tras un mes internada luego de preocupante post en Instagram

Hace poco más de un mes, Amaia Montero preocupó a toda su fanaticada tras compartir una fotografía en la que luce con un aspecto poco saludable y alejado del que acostumbra a mostrar.

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, de qué me sirve la vida“, fue el críptico mensaje con el que acompañó la publicación en Instagram.

Sin embargo, luego que su hermana confirmara que “no se encontraba en un buen momento”, al parecer, la ex Oreja de Van Gogh y su familia tomaron cartas en el asunto ante su delicado estado de salud.

Es por ello, que la revista española Lecturas publicó esta semana imágenes exclusivas de la artista saliendo de un recinto médico en el que, presuntamente, estuvo internada cerca de 30 días.

De acuedo con la investigación del citado medio, la autora de Rosas estuvo en la Clínica Navarra y, a su salida, la fue a buscar su hermana Idoia, misma que la ha acompañado el último tiempo.

“La cantante tomó la decisión de apartarse de todo y ponerse en manos de profesionales. Arropada por su familia, Amaia retoma las riendas de su vida”, publicó el semanario, dando anuncio de la primicia.

Revisa las imágenes a continuación: