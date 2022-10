No estaría en su “mejor momento”: Habla hermana de Amaia Montero tras preocupante foto de la cantante

Recientemente, la hermana de la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh, Amaia Montero, se refirió al estado actual de la cantante, luego de que publicara una fotografía que causó preocupación en todos sus fanáticos.

Cabe recordar que la semana pasada Montero, de 46 años, compartió una extraña foto en su cuenta de Instagram en la que aparece totalmente irreconocible, generando una ola de comentarios en la red social.

En el registro, en blanco y negro, se le puede ver despeinada y sin ningún rastro de maquillaje, además de una expresión de cansancio que si bien fue tomada por algunos como “normal”, porque las personas envejecen, hubo otros que se preocuparon por su apariencia.

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, escribió la cantante en uno de los comentarios del post.