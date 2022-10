“Destruida”: Amaia Montero preocupa a sus fans tras compartir foto en la que aparece irreconocible

Preocupación es lo que ha generado la cantante española Amaia Montero en sus fans al compartir una extraña foto en la que aparece totalmente irreconocible.

La ex vocalista del grupo La Oreja de Van Gogh, de 46 años, compartió la misma fotografía en dos oportunidades, sin entregar detalles ni algún tipo de descripción en la bajada de la publicación, generando una ola de comentarios en la red social.

En el registro, en blanco y negro, se le puede ver despeinada y sin ningún rastro de maquillaje, además de una expresión de cansancio que si bien fue tomada por algunos como “normal” porque las personas envejecen, hubo otros que se preocuparon por su apariencia.

“Hola, reina. ¿Cómo te sientes?”, le preguntó un seguidor en la primera de las publicaciones. “Destruida”, le respondió Montero.

Posteriormente, en el segundo post de la misma foto, la cantante, quien anunció su retorno a la música a inicios de octubre, escribió en uno de los comentarios que “si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”.

Sus palabas, se llenaron de comentarios de apoyo por parte de sus seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Amaia montero (@amaiamonterooficial)

Si bien alguno de los usuarios en la red sociales se preguntaron su la cuenta fue hackeada, esa información todavía se desconoce.

Cabe recordar que el pasado 8 de octubre, la española informó que está trabajando en un nuevo álbum que está pronto a salir, pero aún no ha revelado nueva información.