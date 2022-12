No olvida a su ex banda: Amaia Montero reapareció en redes con emotivo mensaje para La Oreja de Van Gogh

A mediados de octubre pasado, Amaia Montero preocupó a sus seguidores tras compartir una fotografía en la que lucía con un aspecto poco saludable y alejado del que acostumbra a mostrar.

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, de qué me sirve la vida“, fue el críptico mensaje con el que acompañó la publicación en Instagram.

En el registro, en blanco y negro, se le puede ver despeinada y sin ningún rastro de maquillaje, además de una expresión de cansancio, que si bien fue tomada por algunos como “normal” porque las personas envejecen y se cansan, hubo otros que se preocuparon por su apariencia.

“Hola, reina. ¿Cómo te sientes?”, le preguntó un seguidor en la primera de las publicaciones. “Destruida”, le respondió Montero.

Mensaje para La Oreja de Van Gogh

Luego de pasar un mes internada en una clínica de Navarra, España, Amaia Montero reapareció en redes sociales con un breve y emotivo mensaje para La Oreja de Van Gogh, banda en la que fue vocalista entre los años 1996 y 2007.

Todo ocurrió luego que su ex agrupación realizó una publicación a propósito del cierre de su gira “Un susurro en la tormenta”, que incluyó 125 concertos alrededor del mundo.

“Necesitamos perspectiva para interiorizar mucho de lo que nos ha pasado. Reflexionar sobre el disco y la gira para seguir buscando. El camino lo tenemos claro, pero caminar no es tan fácil. El cariño recibido durante estos más de dos años no es patrimonio de este disco, pero nos sigue sorprendiendo y llenando de orgullo“, indicó el grupo.

Fue en ese contexto que la solista aprovechó este post para dejar un sentido comentario: “Well done babys!! (Bien hecho, bebés)”, escribió la ex vocalista para demostrar su orgullo por la banda.

Las palabras de Amaia generaron la inmediata reacción de sus fanáticos, quienes le enviaron mensajes como “reina”, “te envío un gran abrazo” y “esperamos tu regreso”, fueron parte de los comentarios.

