Amber Heard declaró que Johnny Depp la abofeteó en un avión: “No me dolió, me dio vergüenza”

EFE – Amber Heard aseguró este jueves que su ex marido, el también actor Johnny Depp, la abofeteó durante un viaje en avión porque estaba celoso de unas escenas que rodó con James Franco para la película The Adderall Diaries.

Según contó durante su segundo día de declaración ante los tribunales de Fairfax, EEUU, el intérprete la agredió en un avión privado que volaba desde Boston a Los Angeles, tras preguntarle insistentemente por su relación con la estrella de Hollywood.

“Él me llamó puta”, dijo Heard sobre el incidente, supuestamente acontecido en 2014 frente a otras personas de su equipo.

A continuación, la actriz se habría levantado de su asiento y dejó de responder a Depp, tras lo que él la golpeó, de acuerdo con su testimonio.

“No me dolió, sencillamente me dio vergüenza que hiciera eso delante de otros“, detalló la actriz.

Heard (36), intervino durante más de cinco horas en las que repasó los momentos más rocambolescos de su relación con Depp (58), quien también estuvo en la sala y, aunque evitó el contacto visual con su expareja, en ocasiones se retorció en su asiento.

La actriz aprovechó su turno en el estrado para presentar documentos gráficos y sonoros de sus acusaciones como, por ejemplo, un audio supuestamente grabado en el mismo vuelo en el que Depp la pegó y en el que se escucha al protagonista de “Pirates of the Caribbean” aullar sin aparente sentido.

La actriz mostró una serie de fotografías tomadas en diferentes momentos, en las que Depp aparece tirado en el suelo de un hotel y en circunstancias similares, aparentemente bajo los efectos de las drogas: “No había nadie que me respaldara, así que empecé a tomar fotos”.

Hacia el final de su intervención, el abogado de la actriz, Elaine Bredehoft, pidió que Heard aclarase si Depp la penetró con una botella de cristal. “No me puedo creer que tenga que hacerlo”, sostuvo antes de indicar que, durante su estancia en Australia en 2015, el actor introdujo varias veces una botella hasta que su vagina comenzó a sangrar.

De ese mismo viaje a Australia hay una acusación inversa. La semana pasada, Depp dijo que Heard le atacó con una botella de vodka por la que perdió un trozo de dedo que tuvo que ser reconstruido, algo que la actriz negó ya que, según ella, la lesión se produjo por un ataque de rabia en el que el actor golpeó su mano contra varios objetos, incluido su teléfono móvil.

En el litigio, Depp la acusa de difamación por un artículo que ella publicó en el diario The Washington Post en 2018, después de su divorcio, en el que aseguraba haber sufrido “abuso doméstico”. El actor pide a su expareja US$50 millones por daños y perjuicios.

Por su parte, Heard ha respondido con una contrademanda en la que alega que Depp ha impulsado una campaña de difamación en su contra y le reclama US$100 millones.