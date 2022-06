Amber Heard desmintió ser eliminada de Aquaman 2: Calificó los rumores de “inexactos”

Luego de que un reconocido medio estadounidense asegurara, y se después se retractara, de que Amber Heard fue completamente eliminada de Aquaman 2, la actriz salió a negar los fuertes rumores.

El mal entendido ocurrió esta jornada, luego de que Just Jared, publicara una nota en la que decía que Heard fue sacada de Aquaman and the Lost Kingdom gracias a la información revelada por “fuentes exclusivas” a dicho medio.

“Warner Bros. decidió cambiar el papel de Amber Heard después de probar la película. Van a hacer nuevas tomas con Jason Momoa y Nicole Kidman”, aseguraron.

Por su parte, la actriz de 36 años negó que dicha información fuera real y calificó, a través de su representante, los rumores de “inexactos”.

“Los rumores continúan como lo han hecho desde el primer día: inexactos, insensibles y un poco locos”, dijo a Fox News sobre la producción en la que interpreta a la princesa Mera.

Posteriormente, Just Jared se retractó y publicaron que “fuentes cercanas a la producción de Aquaman nos enviaron una actualización, diciendo: ‘Amber no ha sido eliminada por completo de la película. Ella todavía tiene un papel pequeño’. Nuestras otras fuentes aún dicen que Amber será refundida, pero actualizaremos a nuestros lectores a medida que llegue más información”.

Cabe recordar que todo comenzó a ir en picada para la actriz cuando comenzó el juicio por difamación en contra de Johnny Depp, quien finalmente lo ganó.