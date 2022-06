Por qué hay dudas de si Amber Heard podrá pagar la millonaria indemnización a Johnny Depp

Tras el veredicto del Tribunal de Virginia, el que falló a favor de Johnny Depp y determinó que Amber Heard sí difamó a su ex pareja, una de las dudas que surgen es si podrá pagar la millonaria suma.

Inicialmente se había dicho que serían US$15 millones, pero durante las últimas horas la cifra fue finalmente fijada en $10,3 millones. Esto, porque en primera instancia se resolvió que la actriz debía entregar US$10 millones por compensación por los daños y $US5 millones en calidad de daños punitivos.

Sin embargo, el jurado también consideró que Heard fue difamada, pero no por el actor de 58 años, sino por el abogado Adam Waldma en una de las tres afirmaciones que presentó en su contrademanda. Por esto, el actor deberá compensar a su exesposa con US$2 millones. Además, por la jurisdicción en la que se realizó el juicio, se limitan los daños punitivos y se redujo el monto total.

Pese a esto, una de las dudas que ha surgido tras la resolución judicial es si la actriz de The Danish Girl, Aquaman y The River Why, entre otras, tiene el patrimonio para poder pagar todo el dinero.

Lo anterior, porque esto fue planteado incluso por su representante legal durante el juicio, donde se expuso que la intérprete de 38 años no contaría con los recursos para poder pagar la indemnización, más de $8 mil millones.

Amber Heard debutó en el cine el 2004, pero no fue hasta 2006 con All the Boys Love Mandy Lane que tuvo su primer protagónico, pese a esto, y que comenzó a actuar en más proyectos por año como Pineapple Express o Never Back Down, ambas de 2008, Zombieland, The Joneses, Machete Kills (2013), 3 Days to Kill (2014), Magic Mike XXL (2015), entre otras, nunca ha tenido un gran éxito en taquilla o en la crítica. De hecho nunca ha sido nominada en una de las grandes premiaciones de la industria ni en festivales.

Es por eso que su cast en Aquaman y en Justice League podían haber sido su despegue en grandes producciones, pero fue el momento en que su mediática relación con Depp también comenzó a deteriorarse.

Cabe recordar que tras le divorcio con el actor de la franquicia Los Piratas del Caribe, Edward Scissorhands (1990), Ed Wood (1994), Dead Man (1995), Charlie and the Chocolate Factory (2005) y Fantastic Beasts and Where to Find Them (2016), entre otras, Heard obtuvo US$7 millones.

Finalmente, sitios estadounidenses como Celebrity Net Worth, que se dedica a seguir el patrimonio de las celebridades, han establecido la riqueza de la actriz en US$8 millones en total.