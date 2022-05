Amber Heard versus Johnny Depp: Los hitos que han marcado el juicio por difamación de las celebridades

Si hubiera que utilizar dos palabras para resumir el juicio entre los actores Johnny Depp y Amber Heard serían difamación y escándalo hollywoodense.

Por otro lado, si se tiene que determinar una fecha de inicio, esta podría ser el año 2018, cuando la actriz de actualmente 36 años publicó una carta en el diario The Washintong Post en el que acusó a Depp, sin nombrarlo directamente, de abuso doméstico. Él no negó, pero no fue suficiente y comenzó a perder papeles.

Desde ese momento, todo fueron malas noticias para el actor de Piratas del Caribe: El diario The Sun publicó un artículo en el que lo tildaron de golpeador de esposas, él los demandó y todo terminó en un juicio en el que Depp aseguró ser víctima de Heard. Y la historia continúa hasta hoy.

El incidente del dedo de Johnny

Uno de los múltiples antecedentes que han salido a la luz es una pelea que tuvo lugar en Australia en 2015 y que fue revelado por el doctor de Depp, David Kipper.

Según lo que contó, el actor le dijo a Kipper que “perdió parte de un dedo” después de una violenta pelea con Amber en marzo de 2015, cuando Johnny le avisó por mensaje de texto que le cortaron la punta del dedo.

Tras eso, el médico indicó que acudió hasta la casa de Deep para saber si estaba “coherente”, pero todo estaba desordenado y al parecer con “sangre en la pared”.

“No puedo vivir así. Está tan llena de mierda como un ganso de Navidad”, le habría escrito Deep a Kipper en un mensaje de texto. “Me corté la parte superior de mi dedo medio”.

Además, también le habría escrito en ese entonces que Amber “está tan desesperada por el éxito y la fama” y que probablemente por eso “me adquirieron”.

El video de Amber Heard con James Franco

Otro de los antecedentes que salieron a la luz en pleno juicio fue el de un video en el que se puede ver a Amber Heard salir del departamento del también actor James Franco.

Según lo que reportaron diferentes medios, el video correspondería a la noche en que Heard le solicitó el divorcio a Depp (estuvieron casados entre 2015 y 2016).

Fotos presentadas por Amber Heard

El pasado 17 de mayo, la abogada de Depp, Camille Vasquez, cuestionó unas fotos que mostró Heard en las que aparece, supuestamente, después de ser golpeada.

Vasquez acusó que las fotos están editadas, mejorando la saturación para mostrar su rostro más rojo.

Declaración de Kate Moss

Kate Moss, ex pareja de Johnny Depp, también fue una de las celebridades que declaró en el juicio. La modelo aseguró que Depp “nunca” le “pegó, empujó ni tiró por las escaleras” mientras estuvieron juntos.

Moss aclaró el rumor dicho en una audiencia por Heard, de que supuestamente el actor la empujó por las escaleras tras una pelea. “Salía de la habitación me tropecé y me hice daño. (…). Grité porque no sabía lo que me había hecho y me dolía”, afirmó, asegurando que luego de eso, Depp la llevó a recibir “atención médica”.

Después de semanas de declaraciones cruzadas, este viernes terminaron los alegatos del juicio entre los actores, quienes se denuncian mutuamente por violencia física y verbal. Cabe recordar que se espera que el juicio termine el próximo 30 de julio.