Amber Heard rompe el silencio tras juicio contra Johnny Depp: Aborda comentarios en redes sociales y el veredicto

La actriz y modelo de televisión estadounidense, Amber Heard, dio su primera entrevista tras el mediático juicio contra su ex esposo, Johnny Depp, con quien tuvo una batalla legal por violencia doméstica y difamación.

Tras varias semanas de disputa, el Tribunal determinó que la artista deberá pagarle al protagonista de Piratas del Caribe una suma cercana a los US$ 10 millones por concepto de difamación, lo que catalogó como “un revés”, además de admitir estar “decepcionada”.

En entrevista con NBC News, la artista rompió su silencio y aseguró que no culpa al jurado tras el fallo en su contra. “En realidad lo entiendo. Es un personaje querido y la gente siente que lo conoce. Es un actor fantástico”, dijo.

Si bien la conversación completa se develará entre este martes y miércoles, el mencionado medio adelantó un clip en el que Heard se refiere al papel que tuvieron las redes sociales en el caso.

“No me importa lo que uno piense de mí o los juicios que quieras hacer sobre lo que sucedió en la privacidad de mi propia casa, en mi matrimonio, a puertas cerradas. No creo que la persona promedio deba saber estas cosas. Así que no me lo tomo como algo personal”. Señaló.

Sin embargo, también reflexionó respecto a la cobertura: “no puedes decirme que piensas que esto ha sido justo”.

“Incluso alguien que está seguro de que merezco todo este odio, incluso si crees que estoy mintiendo, aún no podrías decirme, mírame a los ojos y decirme que crees que en las redes sociales ha habido una representación justa”, agregó.

Finalmente, el abogado de Heard, Elaine Charlson Bredehoft, señaló a NBC News que están planeando apelar al veredicto dado a conocer el 1 de junio pasado.