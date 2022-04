¿Se logrará? Petición para eliminar a Amber Heard de Aquaman 2 acumula más de dos millones de firmas

El polémico juicio entre Amber Heard y Johnny Depp continúa causando repercusiones en el ámbito del cine.

Esta vez, en medio de los nuevos antecedentes que han surgido en el caso que tiene enfrentados a los actores, una petición para sacar a Heard de Aquaman 2 ha logran reunir millones de firmas en internet.

La actriz es parte de la película de DC, Aquaman and the Lost Kingdom, que llegará a los cines en marzo de 2023. En la producción, tanto en la primera como segunda parte, la ex esposa de Depp interpreta a la princesa Mera. Sin embargo, su permanencia en el filme estaría pendiendo de un hilo. O eso es lo que esperan los seguidores de quien interpretó al capitán Jack Sparrow.

El juicio que Heard enfrenta con Depp, quien la demandó por difamación luego de que ella publicara un artículo en el que lo acusaba de diferentes agresiones, desde hace un tiempo ha provocado que gran parte del público solicite que la compañía Warner Bros despida a la actriz.

Y es que, cierto es que la intérprete se ha ganado el odio de los fans, quienes en redes sociales han destacado y actualizado las novedades del juicio en el que han surgido varias pruebas en su contra.

Dicho esto, en la petición de change.org se indica que “Amber Heard ha sido expuesta como abusadora doméstica por Johnny Depp. En su demanda de $50 millones, Johnny Depp describe muchos incidentes de abuso doméstico que sufrió a manos de su (entonces) esposa Amber Heard, incluido un incidente en el que ella lo golpeó dos veces en la cara y otro en el que le rompió el dedo con una botella de vodka y su dedo tuvo que ser reimplantado quirúrgicamente. Llevará la cicatriz de eso por el resto de su vida”.

Además de entregar más detalles sobre su historial, en la petición se solicita que “Warner Brothers y DC Entertainment deberían eliminar a Heard de su proyecto cinematográfico Aquaman 2. No deben ignorar el sufrimiento de las víctimas de Heard y no deben exaltar a una abusadora doméstica”.

“Los hombres son víctimas de abuso doméstico, al igual que las mujeres. Esto debe ser reconocido y se deben tomar medidas para evitar que una abusadora conocida sea celebrada dentro de la industria del entretenimiento. Haz lo correcto. Elimina a Amber Heard de Aquaman 2″, agregan.

Hasta el cierre de esta nota, la petición acumula más de 2 millones 500 mil firmas de una meta de 3.