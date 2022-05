Amber Heard narró presuntas agresiones de Johnny Depp: “Era el amor de mi vida, pero también algo horrible”

Amber Heard subió al estrado para entregar su testimonio, como parte de su defensa, en el juicio con Johnny Depp, quien la demandó por difamación, luego de que ella lo denunciara por episodios de violencia. En la instancia, la actriz contó que “me agarró del brazo y estuvo gritándome en el suelo, no sé cuantas veces me golpeó en la cara”. También dijo que “él era el amor de mi vida, pero también era otra cosa, era algo horrible”. También narró que “nada de lo que hice logró que dejara de pegarme. Traté durante más de un año, tal vez dos, de no responder, solo mirarlo fijamente, traté de congelarme, traté de irme”. Por su parte, el actor continúa negando todas las acusaciones.