Américo y Leo Rey revelaron las razones de su histórica enemistad: “Le dolió mucho tiempo”

Américo y Leo Rey revelaron todos los detalles de la histórica enemistad que mantuvieron durante años en un nuevo capítulo de Podemos Hablar.

La dupla participó del programa que se emitirá este viernes a las 22:30 horas, en compañía de Renata Bravo y Javiera Contador, donde además aprovecharon de interpretar su nueva canción, Sigue la Cumbia, que los ayudó a arreglar sus diferencia y hacer las pases.

Las razones del distanciamiento

En conversación con Julián Elfenbein, los cantantes reconocieron que guardaron rencor durante muchos años, debido a un problema de comunicación que se generó por la publicación de una foto donde aparece Américo y Leo Rey en un restaurante.

“Ahí nos juntamos y hubo una conversación. Me voy a dejar mal en primera instancia. Estábamos en un gran momento, La Noche la estaba rompiendo; yo también quería estar en los escenarios que estuvo La Noche, y Leo me dice: ‘podríamos hacer algo juntos’ , y yo digo ‘sí, puede ser, claro que sí'”, confesó Américo.

Gracias a esa conversación, Leo Rey aseguró en un programa de la época que grabarían juntos, hecho que posteriormente Américo desmintió porque no se trataba de nada concreto. “Le pegué ahí en el corazón, le dolió a Leo, eso le dolió por mucho tiempo, hasta la pandemia”, reconoció Américo.

Sin embargo, Leo Rey encontró su venganza años más tarde, cuando su compañero de labores decidió invitarlo a grabar contenido en redes sociales: “Era mi momento, le dije: ‘¿Te acordai’ que la otra vez me dijiste que no? Así que ahora no pasa nada, perrito, me tengo que ir”, señaló.

La sombra de un rival

Leo Rey se puso de pie ante la premisa de quienes se hayan sentido “ante la sobra de un rival” y contó que durante muchos años buscó la aprobación de su padre, quien no quería que él se dedicara a la música.

El cantante le llevó a su progenitor un pendrive con la canción “Que nadie se entere“, a lo que él señaló: “Está buena esa” y cuando le sacó los audífonos se percató que en realidad la canción que estaba disfrutando era “Traicionera”, de Américo.

El hecho lo marcó durante muchos años y a eso se sumaron las distintas ocasiones donde lo confundían con su entonces por entonces “rival”.

