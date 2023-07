Amiga de Alessia arremete contra Bambino tras eliminación: “Me importa un p… si está con ella”

Fernando Altamirano, quinto eliminado de Gran Hermano Chile, se convirtió en uno de los jugadores más criticados del reality show en redes sociales.

Sus dichos contra Bigote y algunas actitudes que tuvo frente a Alessia Traverso, con quien mantuvo una relación al interior de la casa-estudio, le costaron su salida con un 80% de los votos.

El ex participante estableció una intensa cercanía con la ex The Voice, a quien le reiteró en varias ocasiones que “la amaba” y que le gustaría que su relación continuara afuera del programa de Chilevisión.

Sin embargo, el nexo entre Alessia y Fernando no sería bien visto por el círculo cercano de la cantante, ya que en las últimas horas se han viralizado registros de una amiga que se refiere en duros términos al joven apodado como Bambino.

Amiga de Alessia arremete contra Bambino

La influencer Ignacia Eaton, con más de 20 mil seguidores en Instagram, es una de las amigas de Alessia Traverso afuera del encierro y se refirió en duros términos a Fernando Altamirano.

A través de redes sociales, usuarios capturaron unas historias de la joven en que llamaba a votar contra Altamirano, previo a la gala de eliminación del pasado domingo. “Bambino al 3331. Con el Bigote no se metan”, dijo en la primera publicación.

Posteriormente, subió una nueva historia en que señaló “¿todo bien en casa los que dicen que la historia anterior fue contra mi amiga? ¡Qué tiene que ver, hue…!”.

“Tampoco voy a mentir, no encuentro que sea un tipo con mucho aporte, es como medio tóxico y medio raro. Es súper raro y asqueroso. Vez que me meto a PlutoTV, está haciendo una hue… asquerosa”, apuntó.

En ese sentido, Eaton llamó a que no relacionen sus críticas a Bambino a su férrea amistad con Alessia. “Lo subí porque no quiero que ese perrito inocente y que está contra su voluntad metido en esa casa tenga que vivir con tipos así de violento y raro”, agregó.

Este lunes, mientras Fernando era entrevistado en el panel, la joven compartió su “humilde reacción” a los argumentos del reciente eliminado.

“Saquen a ese hue…, me importa un pico si está con la Ale. Así que sus comentarios hue… diciendo que debo defenderlo porque está con ella no van al caso, jamás voy a defender a gente que no comparte mis valores. Sorry not sorry”, arremetió.