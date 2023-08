“El picao máximo”: Amiga de Alessia se fue en picada contra Bambino tras entrega de anillo en GH

Ignacia Eaton, influencer y una de las amigas más cercanas de Alessia Traverso, nuevamente arremetió contra Fernando Altamarino después de su particular visita a la casa de Gran Hermano Chile.

Recordemos que este jueves se vivió un emotivo capítulo en el reality show de Chilevisión, luego que cuatro eliminados reingresaran al espacio para poner a prueba a sus ex compañeros en la prueba del “congelado”.

Uno de ellos fue Fernando Altamirano, conocido con el apodo de “Bambino”, quien vivió un intento momento al volver a ver a Alessia, con quien mantuvo una relación al interior del encierro.

El joven sorprendió al llegar con un ramo de flores, un misterioso regalo y un anillo. “Princesita mía. Si las palabras no fueron suficientes, vengo a entregarte esto para prometerte lealtad, amor, respeto. Tú te lo acomodas bien. No te voy a fallar nunca”, dijo sobre este último obsequio.

Amiga de Alessia vuelve a criticar a Bambino

Este “telenovelesco” momento fue duramente cuestionado por Ignacia Eaton, quien a través de su cuenta de Instagram (con más de 21 mil seguidores) lanzó un fuerte comentario al respecto.

“El picao máximo, nada más que decir”, dijo la joven una historia, deslizando una nueva crítica a Fernando Altamirano, a quien anteriormente lo había calificado como una persona “tóxica”, “rara” y “asquerosa”.

En una siguiente publicación, Ignacia subió un video con la frase “es un evento canónico que no puedo intervenir porque no puedo entrar a la casa” y agregó como dato que a la ex The Voice “le gustan los accesorios dorados”.

Posteriormente, compartió una foto del recuerdo con la jugadora afirmando que “amistad es apoyar en todo lo que sea bueno para ella”.

“Ella aceptó mi amistad sabiendo que soy sincera. Más que feliz de ver que estas semanas ha mostrado el lindo corazón que tiene y las capacidades que posee. La quiero infinito y es una mujer que merece lo mejor al lado“, concluyó.

