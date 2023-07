Amigo de Alessia rompió relación con ella por comentada frase sobre “cuicos”: “Ganaría como mejor actriz”

La noche de este martes, un amigo de Alessia Traverso realizó una transmisión en TikTok donde se refirió en duros términos hacia la actual jugadora de Gran Hermano Chile.

Se trata de Tomás Celis, un creador de contenidos que, a juzgar por sus redes sociales, es bastante cercano a la cantante. Sin embargo, aquello no bastó para que respondiera a una conversación que tuvo con Fernando “Bambino” Altamirano al interior del reality.

“Tus amigos son cuicos”

“Los amigos que tenis son muy cuicos (sic) (…) ¿Se mantienen solos o ocupan el auto del papá? ¿Se compraron el departamento solos o viven con los papás? (…) Por último, ‘mantiénete’ solo si eris cuico así (sic)”, dijo Bambino, ante lo que Traverso le dio la razón y afirmó que “son mantenidos, totalmente”.

Por la contraparte, la réplica de los amigos de la ex The Voice Chile no tardaron en llegar y así fue el caso de Celis, quien arremetió contra Traverso y aseguró que sus declaraciones tuvieron consecuencias inmediatas en su amistad.

La respuesta del amigo de Alessia

“Si estuvieran midiendo los Oscar, ganaría como mejor actriz”, comenzó diciendo en el live. “Sabes qué, sinceramente, yo he sido muy buen amigo. Yo me quedo con eso. He sido muy buen amigo“, expresó.

En esa línea, lamentó los dichos de su amiga, puesto que dijo que “ha sido muy buen amigo acá afuera como pa decir que…“, en relación a la citada frase. Luego, dejó en claro que su amistad con la jugadora llegó a su fin.

Rompió su amistad con la jugadora

“Era su amigo, ya no. Porque esa h… no se hace”, sentenció. “Yo acá afuera la he defendido por cielo, mar y tierra con toda la gente que se ha acercado a hablar pestes de ella”, argumentó.

“Yo lo digo porque le tengo respeto, le tengo cariño. Puta que la he defendido afuera de la gente que ha hablado mal. Mucha gente ha cachado todo lo que la he defendido”, concluyó en la plataforma.

