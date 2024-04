Amigo de Francisco Kaminski arremetió por “engaño” a Carla Jara: “Hice el ridículo, le creí”

Un amigo de Francisco Kaminski se sumó a la polémica por el quiebre de la relación con Carla Jara. Esta vez, fue el cercano al comunicador quien se declaró “engañado” luego que la verdad saliera a flote.

Se trata de Sergio Marabolí, panelista de Sígueme, quien abordó nuevamente esta controversia farandulera que también salpicó a Camila Andrade.

Marabolí lamentó haberle creído a su amigo, asegurando que “hice el ridículo” al defenderlo de las acusaciones.

¿Qué dijo el amigo de Kaminski?

“Lo que más me da rabia a mí es el engaño. Lo digo por todos los que nos sentimos engañados. Nosotros estuvimos de vacaciones con Kami, la Carla y otra pareja de amigos”, comenzó diciendo Marabolí, sorprendiendo por esta íntima reflexión.

“Esto de los mensajes lo sabíamos”, agregó, aludiendo a este supuesto intercambio que habría ocurrido entre Kaminski y Andrade por WhatsApp, lo que había sido expuesto anteriormente por Jara en redes sociales.

“Hasta el viernes yo siempre dije ‘acá hay dos versiones’, resguardando al Kami, que es mi amigo, y a la Carla también. Pero ahora ya se abre el abanico completo y quedan en la mesa antecedentes que no sabíamos“, explicó.

Por lo mismo, el panelista aseguró sentirse “personalmente engañado por un amigo. No hablamos desde el viernes pasado”.

Continuando con este tema, Marabolí reiteró que “yo siempre quise creer en las dos versiones, pero con estos antecedentes nuevos… Yo estuve de cumpleaños, hice una celebración donde fue la Carla, y Kaminski no me llamó“, dijo.

Pero más allá de esto último, el panelista enfatizó en la lealtad detrás de la amistad que sostenían: “Cuando uno tiene amigos, por último transparenta las cosas y no me hace hacer el ridículo, ni le cuentas a toda tu familia una versión que no es”.

“Si me preguntas a mí si hice el ridículo, de cierta manera siento que sí, porque pensé que teníamos la confianza y que los antecedentes que él me entregaba eran así. Le creí“, sentenció.

Síguenos en