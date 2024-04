El día que Amparo Noguera hizo un doblaje para “Star Wars” y nunca supo: “No me di cuenta”

Amparo Noguera conversó con CHV Noticias sobre su nueva película, Historia y Geografía, y en ese contexto también recordó su paso por el universo de Star Wars cuando la llamaron para hacer un doblaje, específicamente para Star Wars: Visions Volume 2. La intérprete confesó que “lo encontré increíble”, pero que nunca supo de qué se trató hasta que llegó a su casa y la llamaron: “Me dijeron ‘tú estás en Star Wars y yo ¿qué?’, y ahí recién me di cuenta donde estaba. Yo soy muy desubicada, muy desconectada, tengo poca cultura de eso (…) no me di cuenta de dónde estaba”. Mira la entrevista completa a continuación.