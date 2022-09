¿Qué le pidió? Ana de Armas visitó la tumba de Marilyn Monroe antes de filmar película sobre ella

Ana de Armas, la protagonista de Blonde, la película basada en episodios de la vida de Marilyn Monroe, sinceró que realizó una visita al cementerio de la legendaria actriz.

“Recibimos esta gran tarjeta y todos los miembros del equipo le escribieron un mensaje”, contó a la revista Another la intérprete de 34 años nacida en Santa Cruz Del Norte, en Cuba.

Y continuó narrando que “fuimos al cementerio y las pusimos en su tumba”.

“Todos sentían una gran responsabilidad y estábamos muy conscientes del lado de la historia que íbamos a contar”, sostuvo la estrella de Hollywood que ha participado en títulos como Blade Runner 2049, Knives Out y No time to die, entre otras.

¿Y qué historia es la que dijo querían poner en pantalla? La de “Norma Jeane, la persona detrás de este personaje Marilyn Monroe. ¿Quién era ella realmente?”.

Junto a esto, sinceró que en el cementerio ella y el resto del equipo de la producción dirigida por Andrew Dominik “estábamos pidiendo permiso de alguna manera”.

Blonde (2 horas con 46 minutos) se presentó entre aplausos en el Festival de Venecia y llegará este miércoles 28 de septiembre en Netflix.

La cinta se basa en pasajes de la novela homónima de la escritora Joyce Carol Oates y recorrerá algunos de los pasajes más importantes e íntimos que marcaron a una de las íconos más grandes de la época de oro del cine estadounidense, cuya fama siempre fue un contraste con la tormentosa vida personal de Monroe, cuya muerte impactó a todo el mundo y sigue generando un misterio hasta hoy.