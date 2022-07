Es que es igual: Ana de Armas sigue deslumbrando como Marilyn Monroe en nuevo trailer de Blonde

La elección de Ana de Armas para interpretar a Marilyn Monroe en Blonde sigue sacando aplausos, luego de que estrenaran un nuevo adelanto de la película.

La producción dirigida por Andrew Dominik se basa en el bestseller homónimo de 1999 escrito por Joyce Carol Oates (finalista al Premio Pulitzer), donde se ficciona algunos pasajes clave de la vida de una de las actrices más famosas de todos los tiempos.

En detalle, este retrato ficticio de la estrella de Hollywood recrea momentos durante los años ’50 y ’60.

Este titulo del cineasta tras The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford y algunos capítulos Mindhunter tiene previsto su estreno mundial en Netflix el 28 de septiembre.

¿Y de qué trata el título que va por el León de Oro en la competencia oficial del prestigioso Festival de Venecia? Tras una traumática infancia, Norma Jeane Mortensen (el verdadero nombre de Monroe) se convierte en una popular actriz de Hollywood. Pese a representar personajes luminosos y lúdicos en la gran pantalla, su vida personal está marcada por tóxicas relaciones de pareja, explotación abusos de poder y adicción a las drogas.

Junto a Ana de Armas, el reparto lo completan Adrien Brody, Bobby Cannavale, Garret Dillahunt, Julianne Nicholson, Scoot McNairy, Lily Fisher y Rebecca Wisocky, entre otros.

Hasta el día de hoy, la vida y trágica muerte de Monroe, y el contraste entre la persona pública y la íntima, sigue impactando a las audiencias.

Norma Jean falleció el 4 de agosto de 1962 a los 36 años y participó en películas como Gentlemen Prefer Blondes (’53), How to Marry a Millionaire (’53), The Seven Year Itch (’55), Some Like It Hot (’59) y The Misfits (’61).

Revisa el adelanto de Blonde acá: