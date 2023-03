“Yo no viví en ningún sillón”: El incómodo momento que pasó Ana de Armas tras rara pregunta en los Oscar

Un incómodo momento pasó la reconocida actriz cubana radicada en Estados Unidos, Ana de Armas, durante la última entrega de los premios Oscar este domingo, ceremonia en la que estaba nominada como Mejor Actriz por su protagónico en Blonde.

Todo ocurrió durante una entrevista en la alfombra champán de los 95ª premios de La Academia, donde la actriz de 34 años, quien deslumbró con un vestido plateado, quedó desconcertada luego de la pregunta de un reconocido periodista de TNT, quien le consultó sobre su camino en la industria.

“La gente no sabe el esfuerzo que te tomó todo este viaje, de la mano de Colleen Camp, venir a Estados Unidos”, comenzó el argentino Axel Kuschevatzky, quien también es productor cinematográfico.

“Vivir durante semanas en… el sillón de Alex Pettyfer (actor)… hacer todo un esfuerzo muy grande…”, continuó el trasandino hasta que fue interrumpido por la cara, un tanto horrorizada, de la intérprete.

“¡¿Qué?! ¿Quién?… perdón… yo no viví en ningún sillón…”, le aclaró de Armas.

“No, no, no… lo que digo es, yendo a lugares, esforzándote, trabajándote para llegar a este lugar… y mi pregunta es, ¿no sientes que esta es una recompensa completamente merecida?”, continuó Kuschevatzky.

“Sí, por supuesto, han sido años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y sacrificio”, le contestó Ana, quien finalmente perdió la categoría contra Michelle Yeoh, que se quedó con el galardón por su trabajo en Everything everywhere all at once.

Revive aquí las reacciones a los premios Oscar 2023: