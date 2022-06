“Yo no negué a nadie”: Ana Gabriel se disculpa con Yailin tras decir que no la conocía

Una verdadera “lección de humildad”, como lo han calificado sus seguidores, fue la dada por Ana Gabriel luego de disculparse públicamente con la cantante dominicana Yailin por señalar, en un video por redes sociales, que no la conocía.

Trascendió que en un live por Instagram, la cantante mexicana fue consultada por uno de sus seguidores sobre la posibilidad de hacer un dueto con la esposa de Anuel AA, a lo que la intérprete respondió: “No sé quién es”.

“Llegué a Miami y me encontré con un chisme que se hizo, algo que a mí en verdad no me preocupa”, afirmó Ana Gabriel en otro video que posteó en la mencionada red social.

“No la conocía”

Con una sonrisa en su rostro y muy respetuosa, la mexicana expresó: “Primeramente, presentar mis respetos para la cantante Yailin a quien dije que no la conocía. Y era verdad, no la conocía. Ahora sí la conozco porque me puse a investigar de quién se trataba”.

La artista no solo se disculpó con Yailin, también lo hizo con la familia y fanáticos de la cantante que, posiblemente, se hayan visto afectados por su comentario.

“También presentar mis respetos para su familia, la cual me imagino que han de haber sentido un poquito de tristeza por mí y mi comentario, pero es una verdad, yo no conocía a Yailin (…). Para sus fans, para su público que la apoya y que me imagino que han de estar un poco tristes”, dijo.

Finalmente, indicó: “Yo no negué a nadie, simplemente dije que no te conocía. Otra, para un país que me ama, para un país que amo y que es República Dominicana. Así que Yailin te deseo lo mejor de la vida. Muchas bendiciones, que tu carrera siempre sea un éxito”.