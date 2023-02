“Estoy cansada”: Ana Gabriel aseguró que “pronto” dejará los escenarios en medio de polémico concierto

La destacada cantante mexicana Ana Gabriel anunció que “pronto” dejará los escenarios en medio de un concierto en Los Ángeles, Estados Unidos, donde vivió un tenso momento con el público tras emitir un comentario político en pleno show.

Según videos viralizados en redes sociales, la intérprete de 67 años sorprendió el pasado sábado 25 de febrero de 2023 al comunicar que pondrá punto final a su carrera musical.

“Tengo que decirles que pronto dejaré los escenarios. Quiero estar muy lejos porque estoy cansada, porque tengo derecho de vivir. Tengo derecho a disfrutar de mi familia de otra manera”, manifestó, sin determinar una fecha.

“No sé cuándo, puede ser el año que viene, o en dos años”, señaló la artista, haciendo reaccionar a la audiencia. Sin embargo, estos dichos llegaron después del roce que tuvo con algunos asistentes.

¿Por qué Ana Gabriel fue abucheada por el público?

El anuncio de su retiro de los escenario se originó luego que la voz de Quién como tú fuera abucheada en uno de los conciertos. De acuerdo a los registros, todo comenzó cuando habló sobre temas políticos que afectan algunos países de Latinoamérica.

En concreto, la “diva de América” señaló que no ha ofrecido shows en Venezuela, Cuba y Nicaragua producto del contexto político-social que viven dichas naciones. Al emitir sus dichos, comenzó a recibir una serie de pifias.

“Pongan Siri en su casa y ya no me van a escuchar hablar… Nunca tomo esta actitud, nunca. La tomo cuando de verdad les estoy hablando de una defensa de nuestras naciones que necesitan la libertad total“, reaccionó molesta.

Asimismo, agregó que “no soy política, soy una cantante, pero una cantante que entiende el dolor de cada nación. Por eso no he vuelto a Venezuela, por eso no he podido ir a Cuba, por eso no he podido ir a Nicaragua. Y ustedes me disculparán si yo les respondí un poco fuerte”.

Ana Gabriel ayer en L.A se enoja con su público al querer hablar de politica,el público le pide que mejor cante, ella se molesta y les dice que si quería paraba todo y regresaba las entradas, También anunció su retiro . Después se disculpó en redes por el hecho pic.twitter.com/lJlCbHbTk3 — Susanita tiene un raton (@PosaTres) February 26, 2023

A través de su cuenta de Twitter, la artista se refirió a la polémica noche indicando que “parte del público me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante. Me desequilibró como artista, en 48 años de carrera jamás me había pasado esto y asumo mi responsabilidad“.

Sin embargo, sostuvo que “no puedo aceptar faltas de respeto cuando lo único que traigo conmigo es mi voz, mi canto, mi amistad y mis bendiciones. Asimismo, pido disculpas al público que fue a pasársela bien y que saben que la artista les va a cumplir y les va llenar el alma de amor”.

“Quiero decirles que ahora mismo no me siento bien como ser humano y mucho menos como artista. Pero sí, me comprometo a que el show de mañana será completamente lleno de amor y música, gracias por su comprensión los espero mañana”, cerró.