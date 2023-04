La regañó en pleno live: Ana Gabriel se viraliza por cuestionada reacción contra miembro de su equipo

Ana Gabriel se encuentra de gira por Estados Unidos y, además de hacer noticia por su música, también lo ha hecho por acontecimientos que se alejan de los ocurridos sobre el escenario.

Si recientemente anunció su retiro de los escenarios tras ser abucheada en Los Ángeles, ahora, la cantante se hizo viral en redes sociales a raíz de un incómodo momento que protagonizó en un Live de Instagram.

Todo ocurrió cuando la mexicana se maquillaba mientras conversaba con sus seguidores y, de pronto, dijo que pausaría la transmisión para cambiarse de ubicación. Luego, una miembro de su equipo le dijo “okey” desde otra habitación, pensando que se lo decía a ella, sin saber que la artista estaba haciendo el directo.

Aunque la autora de Luna apretó la pantalla para pausar la transmisión, no lo hizo bien y el Live siguió andando. En ese instante, se escuchó a Ana Gabriel regañando a una vestuarista, sin darse cuenta que había miles de personas mirando.

“Diana, estás contestando y yo estoy hablando a la gente. ¿Omar no te dijo que estoy grabando? Malamente no te dijo, te tiene que prevenir”, dijo, evidentemente molesta. “No más no te dijo que estoy grabando, que estoy en vivo, malamente no te lo dijo”, recalcó, mientras continuaba maquillando su rostro.

Tras el video, el trato de la Diva de México a su equipo no pasó desapercibido y fue ampliamente comentado en redes sociales. “Que aprenda primero a manejar el celular para que no le pasen estas cosas” y “esta señora tiene un carácter fuerte“, fueron algunos de los mensajes.

Mira el video a continuación: