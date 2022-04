Ana María Martínez, recordada actriz de teleseries de los ’90, falleció a sus 74 años

La reconocida actriz peruana Ana María Martínez, quien participó de múltiples producciones televisivas nacionales de la década de los ’90, falleció a sus 74 años.

Así lo dio a conocer la organización Inter Artis Perú mediante un comunicado, brindando las condolencias a la familia y amigos de la intérprete.

Poro otro lado, el músico peruano Jean Paul Strauss, quien es hijo de la actriz, acudió a sus redes sociales para emitir una despedida que confirmó la partida de la artista.

“Gracias por tanto mi reina. Te amo”, escribió junto a una imagen de su madre.

Carrera en Chile

Por más de dos décadas, Ana María Martínez se mantuvo en territorio chileno para ser parte de diferentes producciones de antaño. La última de ellas fue su aparición en la teleserie de Chilevisión, Vivir con 10.

Pero también fue parte de ficciones como Cerro Alegre, Adrenalina y Amor a Domicilio de Canal 13. Aunque sin duda, uno de sus papeles más recordados es el de María Eugenia Pflüker en Al fondo hay sitio.

Según consignó La República, la actriz reveló que su trayectoria en Chile se inició en 1985, cuando llegó al país para hacer teatro.

“Pepe Vilar me llevó para protagonizar una obra. Él era un personaje idolatrado en Chile, creo que por eso me recibieron bien. En 1988 me llamaron para una teleserie, fui otra vez y me quedé 22 años, pero siempre pensé en que tenía que volver a Lima porque es lo mío y la extraño”, dijo en ese entonces a El Comercio.