Tras la muerte de Diego Maradona, diversas fueron las figuras del mundo del deporte y del espectáculo que quisieron despedir al astro argentino. Una de ellas fue la cantautora nacional Ana Tijoux quien fue duramente cuestionada en redes sociales por sus emotivas palabras dedicadas al “10”, quien falleció a la edad de 60 años.

La conmoción mundial por la partida de Maradona afectó de igual manera a la intérprete, pese a la controvertida vida del deportista que estuvo rodeada de excesos y de acusaciones de violencia de género.

Debido a las intensas críticas e insultos que recibió, Ana Tijoux decidió romper el silencio e hizo frente a las palabras que recibió en redes sociales.

“Mi nombre es Anamaria todo junto. Este nombre me lo puso mi padre Roberto. Roberto Merino. No tenemos el mismo apellido, pero tenemos la misma convicción y nuestra convicción es más grande que la sangre. Es mi viejo, mi papá, papá que me eligió y que yo elegí. Nunca tuve el apellido de mi padre biológico y acá me permito decirlo por tanto cahuín que aman tanto en estas mismas redes”, comenzó escribiendo la ex Makiza.

Siguiendo con su mensaje, la cantante expresó que su padre “formador de enseñanzas, mi referente y mil cosas que ni cabrían en este texto. Es un hombre, lleno de también contradicciones y enseñanzas. (…) Me regalaste mi primer vinilo de Buarque, nos hemos emocionado con Piazzola, y gritamos con Maradona. Grité con garra amplia cada gol, porque me emocioné con tu forma de jugar. Bailabas”.

“Nunca ame las estatuas. Porque las odio. Soy atea por cierto… Lloré tu partida y quería abrazar a mi papá. Por ese jugador de barrio, un pibe, orgulloso de serlo, de clase, levantándose contra todos ante los focos del mundo, hablando de Palestina cuando nadie lo hacía, por las Abuelas de Plaza de Mayo, junto a Mercedes Sosa… Eso fue Maradona para mí. Parte de mi crianza en los 80′”, agregó.

Bajo la misma línea, la cantante prosiguió sus palabras al futbolista recientemente fallecido, afirmando que “un grito en medio de una época de tibiezas, ver a mis 9 años, un cabro orgulloso de su clase, de donde venía me emocionaba. En un Mundial donde América Latina gritaba justicia”.

“Ahora mi gente, la que me conoce sabe mejor que nadie que odio la droga. Nunca la he probado porque he visto sus secuelas en gente que amo (…) Jamás he defendido la violencia porque la odio. Eso menos. No podría jamás poner las manos al fuego con droga porque he sabido de gente que quería transformarse con ella. Incluso muchas veces he estado con amigos que ejercían violencia con sus mujeres en la intimidad y no supe. No les ha pasado? Con sus vecinos, sus amigos, sus parejas? La droga y la violencia saca lo peor de cada uno”, añadió.

“Yo escribí Antipatriarca y la siento cada vez que la canto. Eso nadie me lo puedo cuestionar solo yo al mirarme en mi intimidad, conmigo. ¡Y sí! como tu estoy llena de contradicciones. Escucho James Brown y Michael Jackson. Escucho mil músicos de jazz que eran drogadictos. Jamás defendería la violencia. ¡¡Menos a una mujer eso siempre!!”, concluyó.