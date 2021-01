La cantante y actriz mexicana Anahí dio a conocer que se contagió de COVID- 19 tras participar en el concierto de reencuentro de RBD, que se transmitió vía streaming el 26 de diciembre, y en el que también participaron Maite Perroni, Christopher Uckermann, Christian Chávez.

Anteriormente, ya se había confirmado que el esposo de la artista, el senador Manuel Velasco, había dado positivo por coronavirus presentando algunos síntomas como fiebre, dificultad respiratoria, dolor de cabeza y cuerpo.

A través de sus historias de Instagram, la intérprete aseguró que se tomaron todas las medidas de seguridad durante el recital, pero que no fue suficiente. “Efectivamente me contagié en el concierto. En el tributo a RBD”, afirmó.

Lee también: “¡Yo digo R!”: Así fue el reencuentro de los integrantes de RBD a días de su concierto virtual

“Después de no salir de mi casa casi un año, el único día que lo hice me contagié. Una persona muy cercana llegó con contagio sin saberlo y me contagió (sólo a mí). Se hicieron muchas pruebas y protocolos y la que más insistió en que así fuera fui yo, pero aún así nos enfrentamos a un virus terrible y desconocido“, agregó la intérprete de Sálvame.

La cantante concluyó su mensaje agradeciendo a sus fans y a todo el personal médico que la atendió: “La pesadilla pasó y desde este lugar de calma y gratitud les puedo decir que agradezco de todo corazón sus mensajes de cariño y oraciones”.

Hasta el momento se desconoce si otro miembro de la banda se habría contagiado de la enfermedad.