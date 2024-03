Anatomía de una caída: Milo Machado-Graner, el adolescente que deslumbra en los Oscar 2024

El filme francés Anatomía de una caída se instaló como la única producción no estadounidense en ser nominada a Mejor Película en la 96° edición de los Premios Oscar, que se desarrollará este domingo 10 de marzo en el Dolby Theatre en Los Angeles, Estados Unidos.

Si bien todas las miradas del largometraje se lo está llevando Sandra Hüller, la protagonista de la producción y que está nominada a Mejor Actriz, también vale la pena hablar de Milo Machado-Graner, el joven actor de 15 años que deslumbró a los críticos del mundo.

El adolescente francés desempeñó el papel de Daniel, el hijo no vidente del matrimonio de Sandra y Samuel, dos escritores que terminan involucrados en la trágica muerte del padre de familia aparentemente por un accidente de hogar, pero que poco a poco va tomando tintes de asesinato.

La directora de la cinta, Justine Triet, se encargó de entregar todos los elementos de ficción para confundir y hacer dudar a la audiencia sobre la verdad de esta desgracia familiar, apuntando a una figura paterna con problemas psiquiátricoS y a una madre siempre impenetrable ante las críticas que la asoman como la principal sospechosa.

¿Quién es Milo Machado-Graner de Anatomía de una caída?

Nacido el 2008, con un hermano también actor y una madre artista visual de origen portugués, el joven francés tuvo su debut en la actuación el año 2021 con la serie gala En Terapia a la edad de 13 años.

Enseguida, el 2023 fue reclutado por Justine Triet para la cinta nominada al Oscar, pero con ciertas vacilaciones debido a que la directora quería a un intérprete que tuviera efectivamente alguna deficiencia en su visión.

Además, Triet quería que el actor que interpretara el personaje de Daniel tuviera el pelo rubio para que se pareciera más al personaje protagonista, por lo que la elección de Milo no era su favorito en primera instancia.

“Al principio buscábamos solo niños ciegos y con discapacidad visual, pero no encontramos a nadie que fuera perfecto para el papel. No consideré a Milo porque tiene el pelo muy oscuro y no se parecía mucho a Sandra (personaje protagonizado por Hüller)”, explicó la directora en una entrevista con The Wrap.

“Pero un día revisando mis correos electrónicos, Arthur (pareja de Triet y coautor del guion) me dijo: ‘solo escucha el sonido de su voz’. La forma en que Milo hablaba era diferente y me gustó mucho”, agregó la directora antes de aceptar a Machado en el rol de Anatomía de una caída que deslumbró a la academia.

