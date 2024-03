Ex “andante” de Naya Fácil dedica tajante texto tras quiebre con la influencer: “No merezco esto”

A través de sus historias de Instagram, Sergio Narchi se refirió a su comentado y fugaz romance de verano con la reconocida influencer y actual embajadora del Festival de Viña, Naya Fácil.

En la red social, el joven que también se desempeña como creador de contenidos, comenzó diciendo “que lee todos sus mensajes” y agradeció la “buena onda” de sus seguidores, luego de una nueva polémica protagonizada por su “ex andante”.

“Me quedo con lo bonito siempre, pero mi esfuerzo por querer bonito hasta acá llega“, sentenció Narchi, dando término al amorío que Naya dejó ver en diversas oportunidades en la plataforma.

A su vez, expresó que “me hago a un costado, te quise bonito, me equivoqué, pero no merezco esto“. “Y los mensajes mal intencionados ahí se quedan. Esas personas con malas vibras busquen ayuda, la necesitan”, reflexionó.

Junto con el decidor mensaje, el influencer también compartió diversos escritos que ha recibido por parte de otros internautas, en los cuales le han manifestado apoyo.

“Creo saber porqué lo dices. La gente no cambia, usted tampoco, siga pa’ delante que no todo es jolgorio” y “Qué lata todo lo que está pasando, creo que no te mereces lo que te hizo. Te la jugaste y note valoró”, fueron dos de los escritos que compartió.

Mira la historia a continuación:





