“Por eso me atreví”: Andrea Dellacasa rememoró su osado piscinazo como reina del Festival de Viña

Tras dos años de ausencia por el COVID-19, el Festival de Viña del Mar regresará en gloria y majestad a tomarse el verano nacional, convirtiéndose sin duda en un panorama imperdible para ver en vivo o por los medios.

Tal como ocurre desde hace varios años, los artistas se toman la ciudad jardín en uno de los eventos musicales más importantes de Latinoamérica. Adicionalmente, hay una competencia paralela que siempre se roba las miradas.

Se trata del rey y reina del Festival, donde han pasado y competido gran cantidad de cantantes, modelos, actrices y personajes de la televisión que se lucieron con el tradicional piscinazo.

Una de ellas es la vedette Andrea Dellacasa, ganadora de la competencia en 2011 y que, a más de 11 años de aquel momento, compartió una particular fotografía en sus redes sociales para rememorar el momento.

“Recuerdo perfecto el día en el que me convertí en la reina del Festival de Viña, la emoción fue tan grande que necesitaba hacer algo inédito. Por eso me atreví y me transformé en la primera reina en sumergirse desnuda para la coronación”, escribió en su Instagram.

Precisamente, la ex chica reality trasandina se lanzó al agua tapando su cuerpo únicamente con lentejuelas, buscando mostrar algo muy diferente a los clásicos bikinis o trajes de baño que se vieron años anteriores.

“Fue un muy lindo momento, se los agradezco a todos y todas. Y chicas, siempre de atrevidas”, agregó Dellacasa.