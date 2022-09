Actriz Andrea Zuckermann revela por qué abrió cuenta en plataforma para adultos: “Es interesante probar”

Como una forma de “vivir la experiencia” fue lo que hizo la actriz nacional Andrea Zuckermann, quien reveló que comenzó a difundir contenido en Unlok, plataforma que es muy similar a OnlyFans.

La plataforma requiere una suscripción paga, una vez hecho esto se puede acceder a fotos y videos exclusivos en los perfiles de las personas, donde en ocasiones está incluido el erótico.

En entrevista con Las Últimas Noticias, la artista contó que “abrí esto hace un par de días. Lo había pensado hacer hace tiempo, pero otras actividades lo pospusieron. Estaba haciendo otras cosas, sobre todo con la actuación, entonces lo había dejado de lado”.

La integrante de teleseries como “Pituca sin lucas” o series como “Infieles” confesó que “lo pensé como entrada monetaria. No quiero quedarme con la bala pasada de decir después ‘qué hubiese pasado si lo hubiese hecho'”.

“Muchas actrices, modelos y profesionales han abierto perfiles en estas plataformas por distintas motivaciones. A mí, más que plata, me interesó experimentar y vivir la experiencia”, agregó.

“Uno puede subir lo que le dé la gana”

Zuckermann admitió que el contenido que muestra es “fotos con ropa sexy, ropa interior, bikinis y también cuidados desnudos. Igual, uno sabe cómo parte esto, pero no cómo termina. Quizás la línea editorial va cambiando con el tiempo”.

“Es interesante ver dónde nos lleva esta aventura. Uno puede subir lo que dé la gana. Nadie me censura por la publicación y uno puede encausar su perfil como quiera”, añade.

En ese aspecto, la actriz sostuvo que esto lo ve “como una parte nueva en mi vida” y que, al ser modelo y comunicadora considera “interesante probar en distintas áreas. Por qué limitarse. Por otro lado, es plata. Imagínate, ahora estoy escribiendo cuentos y esta entrada de plata me ayudaría para generar ese proyecto u otros”.

Finalmente, señaló que no tiene problemas con el pudor, ya que aclara que es una “mujer adulta. Soy dueña de lo que quiera hacer con mi cuerpo”.

“Yo he salido semidesnuda en películas y series. No tengo ningún rollo porque lo veo como parte de un trabajo. Lo terrible sería si estuviera obligada a hacerlo, pero como es mi decisión, no hay problema”, concluyó.