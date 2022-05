Andrés y Arturo Longton se emocionaron al recordar a su fallecido padre: “Son penas que no se superan”

Los hermanos Andrés y Arturo Longton recordaron a su fallecido padre en el último capítulo de Pero con Respeto, de Chilevisión,

En el programa, el ex chico reality reflexionó sobre la herida que le provocó el distanciamiento previo a la muerte de su progenitor.

“¿Saldaste la deuda con tu padre?”, le preguntó Julio César Rodríguez, a lo que respondió con un seguro “sí”.

“Ha sido un proceso, pero yo creo que sí. Han pasado muchos años y he tenido harto tiempo para pensar”, aseguró Arturo, explicando que “ahora me hablas y ya no es como antes que me quebraba. Ya lo procesé, ya no hay culpa. Lloré lo que tenía que llorar”.

Mientras, el diputado confesó que aún no puede superar la partida de su padre, quien al igual que él, fue parlamentario en la Cámara Baja.

“Yo cuando niño pasaba todo el día en el Congreso. Entonces en el día a día convivo con él. Es como una compañía constante y hay días que se me aprieta la guata. Siento como que me guía a veces en la Cámara y mi gran dolor es no haberlo visto cuando asumí”, expresó.

En esa línea, afirmó que “todavía me cuesta superar su muerte. Son esas penas que no se superan, uno tiene que aprender a vivir con ese dolor”.

Y sobre el distanciamiento de Arturo con su padre, el hermano menor aseveró que “el tiempo va superando ese tipo de cosas. Nada hubiera cambiado lo que pasó”.

El conductor Julio César Rodríguez se emocionó con el relato de los hermanos Longton, a quienes abrazó mientras los tres lloraban.