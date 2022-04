Andrés Sáez reveló desconocida carrera en el doblaje: Participó siete años en “Orange Is the New Black”

El actor Andrés Sáez, conocido en el mundo del transformismo chileno por su personaje “Laura Bell”, fue uno de los invitados del reciente capítulo de La Divina Comida, donde compartió junto al periodista José Antonio Neme, la ex subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, y la bailarina Anita María Muñoz, alias “Zapallito Italiano”.

Durante la visita a su casa, Sáez reveló un desconocido talento que sorprendió a sus compañeros. “Tú has hecho mucho más cosas, como doblaje, espectáculos de todo tipo y una carrera internacional. Cuéntanos un poco de eso”, introdujo Martorell.

“Ahí es donde aplico que el que la sigue, la consigue. Yo soy una persona he decretado mi carrera, me he puesto metas”, dijo el intérprete, quien recordó el momento en que audicionó para la franquicia mexicana del musical Mary Poppins.

“De patudo me fui a México, había una fila eterna y sólo para el personaje que yo hacía, y quedé. Hice 135 funciones de Mary Poppins. No sé si fue el peak de mi carrera en teatro musical, pero sí ha sido lo máximo que he logrado hasta el momento“, agregó respecto a su papel.

El intérprete también contó que ha participado en diversas producciones internacionales como actor de doblaje. “Yo sigo haciendo doblaje, hice una serie por siete años llamada Orange Is the New Black, también hice Kilos Mortales, Acumuladores, Pesca Mortal“, mencionó

Además, los invitados le pidieron que interpretara a algunos de sus personajes y sorprendió con un diálogo de Sophia, su papel en la serie Orange Is the New Black.

Revisa el momento acá.