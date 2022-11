Andrew Garfield la rompe con osadas fotos y revela cómo enfrenta la presión social de ser padre a los 40

El actor Adrew Garfield la rompió en la redes sociales luego de que saliera a la luz una osada sesión de fotos que brindó en el marco de una extensa entrevista con revista GQ. En la conversación, el intérprete habló en profundidad sobre la etapa en la que se encuentra actualmente; se refirió a la muerte de su madre en 2019 a raíz de un cáncer de páncreas y cómo eso lo ha hecho ver la vida con otra mirada; abordó su participación en Spider-man: No Way Home y también cómo ha enfrentado el hecho de que no se ha convertido en padre.