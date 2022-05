Escándalo en la Premier: Futbolista inglés fue captado con otra mujer en la cama a días de su boda

Una polémica vive actualmente el futbolista inglés Andy Carrol, quien fue captado en una cama con otra mujer a solo días de su matrimonio.

El jugador va a casarse con su novia de casi una década, Billi Mucklow, sin embargo, sus planes podrían verse frustrados debido a una presunta infidelidad.

Es que el atacante fue fotografiado con otra mujer en la cama de un lujoso hotel en Dubai, justo después de celebrar su despedida de soltero en la ciudad de medio oriente.

Se trata de Taylor Jane Wilkey, encargada de un club nocturno llamado Cove Beach, quien publicó una foto junto a Carrol en su cuenta de Snapchat.

En la imagen aparece acostada en una cama junto al ex Liverpool, quien duerme profundamente.

En conversación con The Sun, la joven de 27 años se mostró arrepentida por lo sucedido y explicó que el ex West Ham no le fue infiel a su prometida: “No me acosté con él, no fue así, éramos tres en la habitación”.

Taylor, además, le envió unas palabras a la pareja del jugador: “Ella necesita saber que no pasó nada sexual entre Andy y yo, lo juro. Fue un caballero, simplemente bebió demasiado”.