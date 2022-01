Brownie, el perro presidencial de Chile, acudió nuevamente a sus redes sociales para alertar sobre las consecuencias que puede provocar un encuentro inesperado con las abejas. Acompañado de una foto en la que aparece con su hocico y ojos hinchados por una fuerte alergia, el can advirtió además sobre la presencia de otros bichos en la naturaleza.

Según contó, mientras daba un paseo por su jardín, “encontré una serie de bichitos novedosos en el huerto de mi humana. No saben el susto que me di! recordé cuando jugando con un bichito amarillo que volaba me hice daño (Pero no son dañinos! Son muy importante para el ecosistema )”, dijo en alusión a las abejas.

Producto de esto, sus humanos lo llevaron al “dogtor” para tratar su evidente alergia.

Sin embargo, hizo hincapié en la presencia de otros insectos “con los que hay que tener cuidado no tan solo en mi patio, si no en el mundo! Hay uno que habita con nosotros como uno más, pero puede ser muy venenoso si no te das cuenta, araña de Rincón creo que le llaman“, dijo.

Una frase bastante particular y que haría posiblemente alusión a la polémica desatada la tarde del miércoles a raíz de una aseveración que realizó la presidenta del Senado, Ximena Rincón, en la Sala del pleno. Frase que pudo ser escuchada debido a que su micrófono quedó abierto.

Fue así como se supo acerca de su expresión: “Cómo va a sufrir el próximo Gobierno, y yo voy a tomar palco”. La que posteriormente debió ser rectificada por la propia legisladora, quien aseguró que dicha afirmación fue porque “hoy día me toca arbitrar, decidir, empujar, porque ese es el rol del presidente del Senado. Cuando uno es un Senador más, uno no tiene esa posibilidad, a eso me refería”, dijo, enfatizando en su respaldo al próximo mandato de Gabriel Boric.

Regresando a la publicación de Brownie, indicó que para informarse más sobre estos seres, entonces “veré el VHS de Bichos de mis humanos para informarme más”, rememorando la emblemática película de Disney.

“¡La suerte que tuve! mi médico estaba disponible y me pudieron atender rápido. Sueño con que nuestras urgencias puedan ser atendidas 24/7 y que muchos más puedan acceder a una salud veterinaria”, cerró el perrito en su comentada publicación que ya suma más de 35 mil me gusta.