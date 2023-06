“Cómo no vas a saber”: La hilarante anécdota de Pamela Díaz con su hija Pascuala y su colegio

Pamela Díaz utiliza constantemente sus redes sociales para compartir contenido con sus seguidores y seguidoras, a quienes les muestra parte de su vida.

Precisamente eso fue lo que hizo recientemente con su hija, junto a quien le ocurrió una hilarante anécdota.

Es que la presentadora de televisión estaba viendo como la pequeña Pascuala cantaba Story Of My Life del grupo inglés One Direction, cuando ocurrió una insólita situación.

“Ay, ¿te sabí (sic) esa canción en inglés?, le dijo la orgullosa modelo a su hija, sin esperar la respuesta de ella.

“No es en inglés”, replicó la pequeña, a lo que una Pamela impactada le expresó “y en qué i… Estái (sic) en un colegio de inglés, hija. Cómo no vas a saber que es inglés. ¿Qué crees que es, chino mandarín?”.

“Japonés”, respondió la pequeña ante su mamá, quien a esa altura ya estaba atónita.

“Y yo pensando que sabe inglés. Pagando… para que me diga eso”, escribió La Fiera en la publicación.

