“No iba a dar luz en el auto”: La anécdota que Valeria Ortega tuvo en un Uber durante pleno trabajo de parto

El pasado viernes 4 de noviembre, Valeria Ortega dio a luz a su segunda hija, Sienna, luego que su nacimiento se adelantara algunas semanas en relación a la fecha estimada por su matrona.

En entrevista con LUN, además de contar detalles del parto, la comunicadora reveló una divertida anécdota que vivió junto a su prometido a bordo del Uber que los trasladó hasta la clínica.

“Estaba en mi departamento esa mañana y de repente solté como si fuera un jarrón de agua, se me había roto la fuente”, comenzó diciendo en la conversación.

Fue allí cuando llamó a su médico de cabecera, quien le dijo que se fuera con calma a la clínica. Luego, junto a su pareja, Jonathan Lawn, pidió un Uber donde ocurrió una historia “de película”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Valeria Ortega Schettino (@vale_ortega)

“Íbamos a la clínica y me llegan unas contracciones medias atípicas“, dijo. “El pobre conductor me miraba por el retrovisor con cara de ‘voy a tener que asistir un parto’. Le dije que no se preocupara, que no daría luz en el auto”, contó la ex reina del Festival de Viña.

“Fue así como en las películas. Sienna nació con 38 semanas, se adelantó exactamente dos. Tenía fecha estimada para el 18 de noviembre. El jueves había visto a mi matrona y ambas sentíamos que aún nos quedaba un rato”, explicó.

“Estamos conociéndonos”

A pesar de ello, afortunadamente, Valeria detalló al medio que se encuentra bien de salud, al igual que Sienna. Así también lo ha dado a conocer en sus redes sociales.

“Yo estoy bien, mi recuperación ha sido bien rápida”, contó Ortega. “Ahora tratando que esta mona se enchufe con la lactancia”, agregó.

“Ella es tan rica, tiene un olor exquisito. Estamos conociéndonos, esto es un proceso que no es fácil. Si todo sale bien nos dan de alta mañana (lunes)”, sentenció la flamante madre en el medio.